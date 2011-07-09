Герман: алкоголизм и наркомания составляют угрозу национальной безопасности Украины

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что алкоголизм и наркомания составляют угрозу национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН сказала вчера на презентации собственной книги «Красная Атлантида» в Виннице.

«Я вижу вырождение украинского села, которое когда-то составляло основу украинской нации. Я вижу, насколько много стало пустых домов по селам. Я вижу, как люди пьют алкоголь и как это отображается на поколениях. Я вижу, как уничтожается молодое поколение, наше будущее наркотиками. Сейчас наше государство пока еще не только не может бороться с этим, но и почему-то замалчивает это», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, 8 июля на пресс-конференции Президента Виктора ЯНУКОВИЧА было более 400 журналистов из всей Украины, и никто из них не спросил о борьбе государства с тотальной наркоманией и алкоголизмом. «На пресс-конференции Президента никто не спросил, а как государство должно победить такое страшное зло, которое угрожает нам больше, чем Чернобыль, больше, чем безработица, больше, чем экономические кризисы – это тотальная наркомания и алкоголизм. Они настолько влияют на наш генофонд, что может через каких-то 20 лет мы можем стать нацией, простите за слово, дебилов. Потому что поколение уничтоженных алкоголем и наркотиками детей даст такие семена», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, если не задумываться над будущим нации, с годами она может выродиться. «Я хотела бы, чтобы когда мы сегодня говорим о будущем Украины, говорили не только о том, сколько у нас заводов будет работать, а будут ли у нас люди, которые здраво мыслят, люди психически уравновешенные, люди, которым вообще нужен этот завод, которые могут работать. Будем ли мы себе завозить где-то из Азии рабочих, которые будут работать на нашей земле, которые будут размножаться здесь, и таким способом загасится наша нация, загасится народ», - сказала А.ГЕРМАН.

Она также обеспокоена тем, что некоторые украинские женщины рожают детей ради получения от государства материальной помощи. «Когда я вижу, что женщины рожают детей только для того, чтобы государство заплатило им эти копейки, потом бросают этих детей на улицах – это страшно. И об этом нужно думать, говорить, заботиться и разрабатывать национальные стратегии, ведь это - национальная безопасность Украины. Вот где самая большая угроза национальной безопасности – это тотальная наркомания и алкоголизм, которые уничтожают нашу нацию, наш народ», - подчеркнула А.ГЕРМАН.