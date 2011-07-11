АМК разрешил ООО «Агротрейд капитал» приобрести 3 предприятия в Полтавской области
11:29, 11 июля 2011Агро
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Агротрейд капитал» (г. Киев) на приобретение долей в уставных капиталах ООО «Виктория агро», ООО «Нови мосты» и ДП «Семаль» (все - Полтавская обл.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Сообщается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
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