Украина временно запретила ввоз из ЕС ряда растительных продуктов

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно запретила ввоз в Украину из стран Евросоюза некоторых продуктов растительного происхождения без официального документа о проведенных исследованиях на бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госветфитослужбы.

К этим продуктам относятся картофель, помидоры, лук, капуста, морковь, свекла, огурцы, бобовые и некоторые другие.

Необходимый документ должен выдавать уполномоченный орган страны-экспортера, или овощи должны исследоваться в государственных лабораториях ветеринарной медицины. Отмечается, что такое решение принято Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Главной государственной инспекцией по карантину растений для предупреждения ввоза на территорию Украины опасных продуктов растительного происхождения.

Напомним, в начале июня т.г. в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции могут являться салатные огурцы. 2 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.