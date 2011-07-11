Завтра в Украине, кроме востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Правобережье местами сильные дожди, кое-где град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер юго-восточный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 25°; днем 24-29°, на юге местами 30-35°, в западных областях 21-26°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в отдельных районах шквалы 17-22 м/с и град. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-24°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 21°.