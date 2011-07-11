Зерно нового урожая соответствует установленным требованиям – Госсельхозинспекция

Зерно нового урожая соответствует установленным требованиям. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной инспекции сельского хозяйства Украины.

По данным службы, средние показатели в целом в АР Крым, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях по пшенице составляют: белок 10,8%, клейковина свыше 15%. Кроме того, учитывая погодные условия, основная масса зерна пшеницы поступала со средней влажностью до 14%, ячменя – 13,5%, а рапса – 15,1%.

Сообщается, что по данным государственных инспекций качества и формирования ресурсов, которые вошли в состав Госсельхозинспекции, на 7 июля намолочено 3 млн. тонн зерна, из которых пшеницы – 655,863 тыс. тонн, ячменя – 2 млн. 219 тыс. тонн, рапса – 171 тыс. тонн, гороха – 47 тыс. тонн. На сертифицированные зерновые составы поступило 642,934 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 64,3 тыс. тонн, ячменя – 481,264 тыс. тонн, рапса – 91 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в текущем году к сбору подлежит 12,4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса. По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн.