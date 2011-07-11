Почти 8% посевов зерновых пострадали от ливней – Минагропрод

Почти 8% посевов зерновых пострадали от ливней. Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор департамента рынков растениеводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр ДЕМИДОВ.

Он сообщил, что Государственная сельскохозяйственная инспекция провела исследования в регионах. «Последние исследования показали, что на сегодня в колосе проросло где-то 1,5% в целом по Украине, около 5,2% - полегло, и то, что вообще невозможно собирать – это где-то 1%», - сообщил А.ДЕМИДОВ.

Относительно качества зерна, он сообщил, что на сегодня 650 тыс. тонн зерна уже поступило на сертифицированные склады. Из поступившей пшеницы 11% - это зерно второго класса, около 34% - третьего и более 10% - четвертого, то есть, соотношение продовольственного и фуражного зерна примерно 50% на 50%.

А.ДЕМИДОВ отметил, что погодные условия несколько ухудшили качество зерна, и в текущем году доля фуражного зерна будет выше, чем в среднем за прошлые годы.