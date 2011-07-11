В Харьковской области производство сельхозпродукции увеличилось на 9%

Объем производства продукции сельского хозяйства в Харьковской области за январь-июнь 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 9,2%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 12,5%, в хозяйствах населения - на 6,4%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управление статистики в Харьковской области.

За отчетный период объем производства мяса всех видов (в живой массе) остался на прежнем уровне и составил 57,6 тыс. т. Производство яиц птиц всех видов увеличилось на 24,5% - до 666,8 млн. шт. При этом производство молока всех видов сократилось на 0,9% - до 226,0 тыс. т.