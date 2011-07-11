В Сумской области в июне больше всего подорожали фрукты и услуги в сфере образования, а подешевели овощи, молоко, сыр и яйца.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

В частности, на потребительском рынке региона в июне 2011 года по сравнению с маем индекс цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 99,7%. При этом на 3,6% подешевели овощи, на 3,2% - молоко, сыр и яйца, на 0,7% - масло и жиры. В то же время выросли цены на фрукты - на 1,8%, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, а также сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия стали дороже на 0,6%. Безалкогольные напитки подорожали на 0,7%.

Цены (тарифы) на транспорт в целом выросли на 0,4%, что было обусловлено повышением цен на топливо и масла - на 0,7%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,3%. В частности, цены на домашний текстиль, бытовую технику выросли на 0,4%, а изделия из стекла и хрусталя подешевели на 0,6%.

Общий индекс цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составил 100,0%, вместе с этим стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья повысилась на 0,4%.

В сфере здравоохранения цены снизились на 0,3%. При этом фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подешевели на 0,6%, стоимость амбулаторных услуг увеличилась на 0,1%.

На 1,8% выросли цены в сфере образования, на 1,5% увеличилась стоимость услуг ресторанов и гостиниц. Цены в сфере отдыха и культуры и на одежду и обувь остались на уровне цен прошлого месяца.

Справка УНИАН. В целом в июне 2011 г. индекс потребительских цен по Сумской области составил 100,0% (по Украине - 100,4%).