АМКУ оштрафовал «Фоззи-фуд» за введение в заблуждение потребителей

Николаевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО «Фоззи-фуд» (г. Вишневое, Киевская обл.) на 16,8 тыс. грн за недобросовестную конкуренцию в виде распространения вводящей в заблуждение информации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Как установило отделение, общество на ценниках размещало надписи: «Сыр плавленый» вместо «Продукт сырный плавленый»; «Молоко сгущенное» вместо «Продукт сгущенный с сахаром», «Кефир» вместо «Продукт кефирный». Такие действия могли ввести потребителей в заблуждение.

Ответчик признал и прекратил нарушение и обязался уплатить штраф в государственный бюджет.

Справка УНИАН. ООО «Фоззи-фуд» (г. Вишневый, Киевская обл.) - структурная единица группы компаний Fozzy Group.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».