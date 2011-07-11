Аграрии собрали 5,6 млн. тонн зерна – Минагропрод

По данным на понедельник, 11 июля, ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади почти 2 млн. га (17% от прогноза), намолочено 5,6 млн. тонн зерна при урожайности 28,4 ц/га (в 2010 г. - 24,3 ц/га).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что уборочные работы начаты почти во всех регионах.

Озимый ячмень обмочен на площади 0,9 млн. га (78%), намолочено около 2,6 млн. тонн зерна при урожайности 27,7 ц/га (в 2010 г. - 23,2 ц/га). Озимая пшеница обмолочена на площади 0,8 млн. га (13%), намолочено 2,6 млн. тонн зерна при урожайности 31,7 ц/га (в 2010 г. - 27 ц/га). Яровой ячмень обмолочен на площади 150 тыс. га (6%), намолочено 327 тыс. тонн зерна при урожайности 21,8 ц/га (в 2010 г. - 23,2 ц/га).

Горох обмолочен на 62 тыс. га, намолочено 82 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 13,2 ц/га (в 2010 г. - 16,9 ц/га). Озимый рапс обмолочен на 253 тыс. га, намолочено 311 тыс. тонн при урожайности 12,3 ц/га (в прошлом году - 14,9 ц/га).

По уточненным данным регионов, уборке подлежит 12,3 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (в том числе пшеницы – 6766 тыс. га; ячменя – 3792 тыс. га; ржи – 284,5 тыс. га; овса – 295 тыс. га; гороха – 278,5 тыс. га; рапса – 880,4 тыс. га). Напомним, по прогнозам министерства, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 5,8 млн. тонн больше чем в 2010 году).