В Мариуполе на холеру обследованы 195 бомжей

В Мариуполе Донецкой области с 29 мая (за период очага ) на холеру выявлены и обследованы 195 лиц без определенного места жительства.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на главного санитарного врача Мариуполя Георгия ГУСАКОВА.

По его словам, в городе продолжается работа по выявлению и обследованию на холеру лиц без определенного места жительства.

Г.ГУСАКОВ напомнил, что на сегодня в Мариуполе зарегистрировано два новых случая заболевания холерой: диагноз подтвердился у двух мужчин 42 и 44 лет, которые вели асоциальный образ жизни.

По словам санврача, «оба заболевших ранее знакомы не были, проживают в Ильичевском и Жовтневом районах, работают на предприятиях города, при этом оба вели асоциальный образ жизни и употребляли наркотические вещества, один из заболевших периодически злоупотребляет алкоголем».

Г.ГУСАКОВ сказал, что эти двое больных не придерживались элементарных правил личной гигиены и в инфекционное отделение «поступили в тяжелом состоянии».

В настоящий момент санэпидслужбой проводится комплекс мероприятий по установлению возможных путей и факторов заражения холерным вибрионом.

Всего по состоянию на 11 июля в городе зарегистрировано 22 случая заболеваний холерой и 9 случаев вибрионосительства.

Санврач также отметил, что объем исследований на холеру проб из объектов внешней среды в очаге холеры увеличился в 15 раз. Всего на холеру было исследовано 1714 проб из объектов внешней среды, из объектов окружающей среды выделено 13 культур вирулентных холерных вибрионов Эль-Тор Огава и 2 культуры авирулентных холерных вибрионов Эль-Тор Инаба.

Во избежание заболевания холерой специалисты призывают жителей и гостей города придерживаться запрета на купание и любительский лов рыбы, а также соблюдать элементарные правила личной гигиены, а при появлении первых признаков заболевания холерой и других острых кишечных инфекций (рвота, жидкий стул, слабость, судороги) сразу обращаться за медицинской помощью.