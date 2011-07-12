В Тернопольской обл. в каждом районе создадут молочные фермы на 500 и более коров

В Тернопольской области в каждом районе создадут молочные фермы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Валентин ХОПТЯН.

Согласно документу, в каждом районе должно быть не меньше одной фермы с поголовьем 500 и больше коров.

Главному финансовому управлению облгосадминистрации поручено при перевыполнении доходной части областного бюджета предусмотреть средства на финансирование программы «Развитие молочного скотоводства Тернопольской области до 2015 года».

Как сообщал УНИАН, поголовье коров в Тернопольской области в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 5,1% до 117,9 тыс. голов. В частности, у населения количество коров уменьшилось на 5,7% до 108,9 тыс. голов, на сельскохозяйственных предприятиях - выросло на 1,6% до 9 тыс. голов.

Справка УНИАН. В настоящее время в области имеется 2 молочных комплекса. Один из них – на 800 коров – был создан в прошлом году в Бучачском районе.