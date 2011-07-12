Повышение сбора приведет к падению украинского рынка пива – эксперты

Повышение Верховной Радой Украины сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства с 1% до 1,5%, принятое 7 июля (Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования некоторых норм Налогового кодекса Украины)", приведет к росту цен на пивную продукцию и падению рынка пива в целом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании ПАО "САН ИнБев Украина".

«В последующей перспективе введение в действие данного Закона (о повышении сбора на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства с 1% до 1,5% - УНИАН) негативно отразится на стоимости нашей продукции, что может привести к последующему падению рынка, вызванного кризисными явлениями в экономике, и уменьшения поступлений в государственный бюджет», - говорится в сообщении компании.

В компании заявили, что намерены инициировать отмену этой нормы. «ПАО «САН ИнБев Украина» будет инициировать отмену этой нормы Закона и призывает всех участников пивоваренного рынка поддержать это предложение», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания сомневается в целевом использовании средств, которые идут на эти отчисления, «ведь за 12 лет действия Закона «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства», украинское хмелеводство остается в упадке». «Сотни миллионов гривен, которые ежегодно платятся украинскими пивоварами и нашей компанией в частности, плюс продавцами пива в целом, в качестве сбора на развитие хмелеводства, никоим образом не улучшают качество украинского хмеля, которое остается крайне низким», - отмечают в компании, добавив, что «САН ИнБев Украина» вынужденная закупать импортный хмель.

По мнению компании, введение в действие данной нормы закона ухудшит инвестиционную привлекательность производственного сектора Украины, поскольку инвесторы ожидают от государства прозрачных правил игры, а особенно в сфере законодательства и регуляторной политики, а решение о повышении ставки сбора было принято без обсуждения с компаниями и профильным комитетом.

Напомним, Верховная Рада Украины 7 июля повысила сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства, взимаемый при реализации алкогольной продукции и пива, с 1% до 1,5%. Согласно документу, сбор будет повышен с 1 августа 2011 года.