В Крыму в первом полугодии больше всего подорожали фрукты

В Крыму за шесть месяцев 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на фрукты, при этом подешевело молоко.

Об этом УНИАН сообщило Главное управление статистики в Крыму.

Так, фрукты подорожали на 44,4%, овощи – на 35,5%.

Хлеб и хлебопродукты возросли в цене на 15,6%, безалкогольные напитки – на 5,7%, рыба и продукты из нее - на 5,5%, мясо и мясопродукты – на 2,6%.

В то же время на 8,9% снизились цены на молоко, творог и яйца, масло растительное и жиры – на 3,6%.

В целом за полгода цены на продукты питания возросли на 9,7%.

Алкогольные напитки подорожали за этот период на 8,7%, табачные изделия – на 2%.

Тарифы на электроэнергию возросли на 22,9%, на газ сжиженный – 21,1%, на горячую воду и отопление – 20,1%, на водоснабжение – 15,7%, на канализацию – 12,5%.

Услуги транспорта подорожали на 20,1%, в том числе услуги автодорожного транспорта возросли на 22,4%, авиационного – 6,7%, железнодорожного – на 4,4%. Бензин за этот период подорожал на 30,6%.

Услуги гостиниц подорожали на 17%, ресторанов и кафе – на 4,8%.

В сфере охраны здоровья цены возросли на 6,1%, что обусловлено повышением стоимости услуг санаторно-курортных учреждений на 19,3%, диагностических – на 7,8% и ростом цен на фармацевтическую продукцию на 5,6%.

Справка УНИАН. В Крыму индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-июне 2011 года составил 108,5%, тогда как за такой же период 2010 года он был 104,4%.