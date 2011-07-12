ЕС поможет Украине технически подготовиться в отношении защиты географических названий

ЕС поможет Украине лучше подготовиться к выполнению требований по защите географических наименований.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня украинским журналистам заместитель министра по вопросам экономического развития и торговли Валерий ПЯТНИЦКИЙ по завершении консультаций в рамках переговоров по созданию зоны свободной торговли.

“Какой будет эта техническая помощь? Нанимаются эксперты, которые будут работать, в первую очередь, в Украине с правительством и с бизнесом, которые подготовят своеобразный План действий, и он потом будет утвержден. Они посмотрят, каким предприятиям нужна помощь, поддержка и так далее”, - сказал он.

Заместитель министра отметил, что эксперты планируют провести исследование, как по отдельным отраслям украинской промышленности, которым придется заниматься ребрендингом или переходом на выпуск новых видов продукции, так и по вопросу готовности государственных служб помогать компаниям выполнять европейское законодательство по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

“Условно говоря, у нас есть агентство по обеспечению прав интеллектуальной собственности... Им, условно говоря, нужно программное обеспечение, еще что-то, и это также будет определено. То есть это не только, условно говоря, винодел, который будет производить другую продукцию под другим названием, но это и государство, которое должно обеспечить весь комплекс мероприятий, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности”, - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, украинские и европейские эксперты начнут работу над созданием этого Плана действий уже осенью с тем, чтоб завершить его к подписанию Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также отметил, что этот План действий станет базой для получения в будущем кредитов предпринимателями Украины в Европейском инвестиционном банке или в Европейском банке реконструкции и развития на мероприятие, связанного с выполнением положений соглашения с ЕС о защите интеллектуальной собственности.