Аграрии Крыма намолотили 1 млн. тонн зерна

Крымские аграрии по состоянию на 11 июля собрали 1 млн. 011,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,1 центнера с гектара.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Совета министров АРК.

«Крым первым в Украине намолотил 1 млн. тонн зерна», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в автономии убрали урожай с 336,6 тыс. га (58,7% от прогноза) ранних зерновых и масличных культур.

По словам председателя крымского правительства Василия ДЖАРТЫ, регион планирует подвести итоги уборки к 5-6 августа.

Как сообщал УНИАН, аграрии Крыма в 2010 году собрали 1,3 млн. тонн зерна при средней урожайности 20,5 ц/га.

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК прогнозирует урожай зерновых в 2011 году на уровне 1,4-1,5 млн. тонн.