В Крыму впервые добровольно освобождают самозахват

Участники самовольного захвата земли возле кладбища Симферополя впервые в истории автономной республики добровольно освобождают захваченную территорию – 12 июля там начали демонтировать самострои, утверждает пресс-служба Совета министров Крыма.

В июне Добровский сельский совет Симферопольского района выделил 319 земельных участков общей площадью 35,5 гектара гражданам, самовольно захватившим землю возле кладбища. Она выделена в соответствии с генпланом развития села под индивидуальную жилищную застройку.

«Ликвидация захватов и принятие генерального плана развития Симферополя открывают путь к созданию новых жилых массивов и постепенному выделению земли всем нуждающимся. Это важное условие для обеспечения прочной стабильности в социальной и межнациональной сфере. Власть готова брать на себя ответственность и решать проблемы крымчан», – сказал глава правительства автономии Василий ДЖАРТЫ.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Республиканского комитета по земельным ресурсам, общая площадь самовольно занятой земли в Крыму составляет более 3 тысяч га.

Освобождение захваченных земель в Симферополе и районе стало возможно благодаря достигнутой в январе договоренности между Совмином Крыма и лидерами крымских татар. Все участники самозахватов должны будут освободить занятые территории. Те, кто по закону имеет право на участок, получат землю в специальных жилых массивах, площадью 764 гектаров, которые выделили симферопольские гор- и райсовет. Место расположения массивов определила спецкомиссия, в которую вместе с чиновниками вошли представители татар.