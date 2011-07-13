Экспорт зерновых нового урожая может составить до 20 млн. тонн - Клюев

Экспорт зерновых нового урожая по прогнозам на сегодняшний день может составить до 20 млн. тонн, из которых экспорт пшеницы – до 9 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что на сегодня ситуация со сбором урожая достаточно позитивная.

«Если позитивная ситуация по сбору зерновых сохранится, то можно ожидать, что экспорт зерновых культур текущего урожая может составить, по предварительным данным, до 20 млн. тонн, из них пшеницы – до 9 млн. тонн. И это при полном обеспечении внутренних потребностей и формировании необходимых переходных запасов», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уборочная кампания проходит в 18 областях Украины. Зерно убрано с почти 2 млн. га и намолочено более 6,4 млн. тонн зерна.

Урожайность составляет 28,4 ц с га.

Как сообщал УНИАН, в прошлом маркетинговом году (с июля 2010 по июнь 2011 гг. - УНИАН) зернотрейдеры экспортировали 11 млн. 950 тыс. тонн зерна.

Минагрополитики прогнозирует объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году на уровне 20-25 млн. тонн зерна.