Первый вице-премьер Клюев поручил МинАП принять меры по улучшению кормовой базы для скота.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на фоне «достаточно неплохих» показателей по урожаю, состояние кормовой базы ухудшилось.

«В сельхозпредприятиях кормов всех видов в расчете на одну условную голову меньше, чем в прошлом году на 13%. Поэтому у МинАП еще раз требую уделить внимание вопросу улучшения кормовой базы», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что благодаря погодным условиям состояние кормовых культур в Украине улучшилось.