Таможенный союз практически запретил ввоз продуктов животного происхождения из Украины

Представители национальных ветеринарных органов государств –членов Таможенного союза приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий.

Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Согласно сообщению, в результате переговоров, в которых приняли участие представители Россельхознадзора, Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза Казахстана, было принято решение ввести временные ограничения до представления в течение одного календарного месяца материалов об устранении отмеченных в ходе инспекции недостатков на поставку продукции шести украинским предприятиям - ООО «ПО «Молис» (производство молочной продукции), ООО «Компания «Зевс ЛТД» (убой крупного рогатого скота), ДП «Мясокомбинат «Заря» (убой крупного рогатого скота и свиней, ООО «Белоцерковский молочный комбинат», ПАО «Конотопмясо» (убой крупного рогатого скота, свиней, разделка и хранение говядины и свинины), ООО «Молочный Дом».

Решено также считать не прошедшими инспекцию в связи с неподтверждением выполнения ветеринарно-санитарных норм Таможенного союза и России и в соответствии с этим ввести временные ограничения на ввоз на территорию Таможенного союза продукции 22 предприятий - ООО «Спартак» (убой крупного рогатого скота), Крыжопольский филиал ООО "ИНТЭР ФУД", ООО «Элитекс» (производство готовой мясной продукции), ООО "Комплекс Агромарс" (убой птицы, разделка, переработка, упаковка и хранение мяса птицы), ООО «Производственно-комерческое предприятие «Прилуки-Агропереработка» (убой крупного рогатого скота, свиней). ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат», ПАО «Жашковский маслозавод», ЧАО «Литинский молочный завод», ПАО «Ичнянський молочно-консервный комбинат», ПАО «Купянский молочноконсервный комбинат, ООО «Свиженька» (убой крупного рогатого скота и свиней, разделка говядины и свинины), «Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД» (убой птицы, разделка, упаковка, хранение мяса птицы).

В настоящий момент времени не могут быть включены в реестр предприятий-поставщиков ПАО «Вимм-Билль-Данн Украина» (производство молочной продукции), филиал ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" - "Харьковский молочный комбинат" (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение свинины, производство готовой мясной продукции), ООО «Заготзбут» (убой крупного рогатого скота, свиней, разделка говядины и свинины), ПАО «Переяславский экспериментальный комбинат хлебопродуктов» (убой свиней, разделка свинины), ООО «Тавр Плюс» (убой свиней, разделка, хранение свинины, производство готовой мясной продукции), ЧАО «Дружба народов Нова» (убой птицы, разделка мяса птицы), ООО "Литинский мясокомбинат" (убой крупного рогатого скота), ООО «Заготсервис» (убой крупного рогатого скота, производство говядины) и ООО «Эрмий» (убой КРС, хранение говядины).

По результатам переговоров решено сохранить право поставок продукции животного происхождения в Российскую Федерацию всего с трех предприятий, ООО «Техмолпром» (производство молочной продукции), ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза» (производство молочной продукции) и ТОВ «Птицефабрика Снятинская Нова» (выращивание гусей, убой птицы, производство готовой продукции), а также включить в Реестр предприятий третьих стран предприятие ООО «ВМП» (убой свиней).