Украина планирует собрать в т.г. до 20 млн. тонн пшеницы – МинАП

Украина планирует собрать в текущем году до 20 млн. тонн пшеницы, из которой 12 млн. тонн - продовольственной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики Николай БЕЗУГЛЫЙ.

При этом он отметил, что потребность Украины в продовольственном зерне составляет 5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по словам первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, экспорт зерновых нового урожая по прогнозам на сегодняшний день может составить до 20 млн. тонн, из которых экспорт пшеницы – до 9 млн. тонн.