Янукович поздравил хлеборобов Херсонской области с намолотом первого миллиона тонн зерна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил хлеборобов Херсонской области с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, несмотря на сложные природные условия, достижение этого результата является свидетельством умелой организации труда. Он пожелал хлеборобам Херсонской области крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой жизненной энергии и новых трудовых свершений во имя процветания Украины.

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