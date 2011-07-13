В Каховке 4 августа запустят первую очередь крупнейшего в Европе овощехранилища

В Каховке (Херсонская область) 4 августа планируется запуск первой очереди крупнейшего в Европе овощехранилища.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 13 июля, заявил журналистам председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК.

В частности, по словам губернатора, 4 августа будет запущена первая очередь логистического центра и овощехранилища с холодильными мощностями для хранения до 50 тыс. тонн плодоовощной продукции. Проектная мощность комплекса составит до 200 тыс. тонн хранения овощей и фруктов местного производства. Инвестиционная стоимость проекта составляет 35 млн. евро.

По словам губернатора, указанный комплекс объединит логистику по овощам и фруктам трех крупнейших по производству данной сельхозпродукции районов области – Каховского, Голопристанского и Чаплынского.

Как уточнил корреспонденту УНИАН один из заместителей главы облгосадминистрации, речь идет о проекте строительства овощехранилища компанией «Грин Тин» (Green Tean) возле Каховки.

Как сообщал УНИАН, компания «Грин Тим» планирует построить в Украине хранилище для свежих овощей. Проект является одним из самых крупных в Европе. Планировалось, что первая очередь на более чем 100 тыс. тонн продукции должна начать работать в июле 2011 года. Возглавляет «Грин Тим» Карл СТУРЕН – шведский предприниматель, основатель и совладелец ТМ «Чумак».

В частности, под реализацию указанного проекта 24 февраля текущего года решением сессии Каховского городского совета, ООО «Грин Тим» был продан за 5,3 млн. грн. земельный участок площадью 20 га (территория прежнего завода железобетонных конструкций (ЖБК), на котором компания начала строительства хранилища.

Кроме логистики компания «Грин Тим» планирует самостоятельно выращивать, хранить и осуществлять весь цикл предпродажной подготовки таких культур, как картофель, лук (включая салатный), белокочанная капуста, морковь, свекла.