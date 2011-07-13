Аграрный фонд планирует за 1,5-2 месяца закупить 3,2 млн. тонн зерна нового урожая

Аграрный фонд Украины планирует в течение 1,5-2 месяцев закупить 3,2 млн. тонн зерна нового урожая в государственный интервенционный фонд. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместить генерального директора Аграрного фонда Сергей ЛОБАС.

«Сейчас мы проводим работу по закупке зерна нового урожая (в государственный интервенционный фонд – УНИАН) для того, чтобы стабилизировать цену на рынке, чтобы она была интересной для сельхозтоваропроизводителя», - сообщил С.ЛОБАС. По его словам, всего по процедуре открытых торгов планируется закупить 3,2 млн. тонн зерна на общую сумму 3,7 млрд. грн., из них ранних зерновых (пшеницы, ржи, ячменя) планируется закупить 1,7 млн. тонн на сумму 2,9 млрд. грн. Также планируется закупить 70 тыс. тонн крупяных культур на сумму 230 млн. грн.

По оценкам С.ЛОБАСА, эти объемы будут закуплены в течение 1,5-2 месяца. «За 1,5-2 месяца необходимо это сделать, чтобы помочь сельскохозяйственным производителям посеять озимые и собрать поздние культуры», - сообщил он.

При этом замгендиректора Аграрного фонда сообщил, что на сегодня фонд уже закупил около 10 тыс. тонн гречихи и 15 тыс. тонн ржи.