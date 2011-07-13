«САН ИнБев Украина» вывела на рынок новое пиво Чеzz

Компания «САН ИнБев Украина», один из крупнейших производителей пива, вывела на рынок новое пиво Чеzz. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что новое пиво представлено в 3-х видах упаковки: бутылка 0.33 л и 0.5 л, банка 0.5 л.

Справка УНИАН. ПАО «САН ИнБев Украина» входит в пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev. ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных ТМ: Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: «Чернігівське», «Рогань» и «Янтар».