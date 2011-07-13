Налоговики доначислили 19 млн. грн. штрафов предпринимателям, работающим на рынке зерна

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-мае 2011 года по результатам 155 проверок доначислила 18,8 млн. грн. налогов и штрафных санкций физическим лицам-предпринимателям, которые работают на рынке зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В частности, 14,8 млн. составили налоги, 4 млн. – штрафы и взыскания.

В том числе более 1 млн. грн. должен уплатить в бюджет предприниматель из Запорожской области, который безосновательно пытался получить налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость (НДС), включая в сумму кредита налоговые накладные 2007-2008 гг. или накладные, выданные не плательщиками НДС.

В целом в Украине на рынке зерна работают 4981 физлиц-предпринимателей, которые в 2011 году перечислили в бюджет налогов на сумму 14,7 млн. грн.