В Донецкой области больше всего подорожали овощи

В Донецкой области в июне 2011 года по сравнению с декабрем прошлого 2010 года больше всего - на 37,4% - повысились средние цены на овощи, но снизились - на 33,3% - цены на яйца.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Согласно сообщению, в том числе за указанный период картофель подорожал в 1,6 раза; лук, свекла, морковь, грибы – на 41,2%; помидоры и огурцы закрытого грунта – на 15,7%; капуста – на 7,5%. Цены на фрукты возросли с начала года в среднем на 22,5%, в том числе на яблоки – в 1,5 раза.

Хлеб подорожал в течение полугодия на 9%, сахар и рис – на 11%, растительное масло – на 12,1%, гречневая крупа – на 22,1%.

Вместе с тем на треть подешевели по сравнению с декабрем 2010 года яйца, на 13,5% – молоко, на 3,2% – сыр и творог, на 3% – сливочное масло, на 2,3% – свинина, на 2,1% – мясо птицы.

Цены на фармацевтическую продукцию в регионе возросли с начала года на 4,4%.

Цены на бензин в Донецкой области повысились в июне 2011 года по сравнению с декабрем прошлого года на 28,5%, что спровоцировало повышение цен на транспорте в целом за этот период в среднем на 11,9%, хотя в муниципальном транспорте стоимость проезда не изменилась.

С начала года подешевели одежда и обувь, бытовая техника – на 0,2%, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 1,7%.

Справка УНИАН. В целом в течение первого полугодия 2011 года потребительские цены повысились в Донецкой области на 6,6% (в среднем по Украине – на 5,9%).