Аграрный союз просит Кабмин немедленно отменить экспортные пошлины

Аграрный союз Украины просит Кабинет министров Украины отменить экспортные пошлины на зерно и возобновить возврат налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам зерна.

Об этом сообщил сегодня, 13 июля, на пресс-конференции в Киеве председатель Аграрного союза Украины Геннадий НОВИКОВ.

«Государство должно немедленно отменить пошлины (на экспорт зерновых – УНИАН) и возобновить возмещение НДС на зерновые», - сказал Г.НОВИКОВ. По его словам, это необходимо сделать, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию на украинском рынке зерна.

По словам Г.НОВИКОВА, законодательные новации – экспортные пошлины на зерно и отмена возмещения НДС при экспорте зерна, а также выход России на мировой рынок с большими объемами зерна, формируют стоимость зерновых на внутреннем рынке Украины в диапазоне цен, который ниже себестоимости их производства. По словам Г.НОВИКОВА, себестоимость производства ячменя и пшеницы в текущем году составляет в среднем 1180-1270 грн. за тонну. При этом из-за погодных условий, в центральных и западных регионах к себестоимости будут добавлены затраты на сушку зерна, которые составляют примерно 60-70 грн. за тонну.

Напомним, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.