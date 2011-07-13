В Полтавской области в июне подорожали фрукты

В Полтавской области в июне 2011 г. больше всего подорожали фрукты, подешевели - яйца и молоко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

По их данным, на потребительском рынке области в июне 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%. Из продуктов питания фрукты подорожали на 4,2%, мясо и мясопродукты - на 0,8%, макаронные изделия - на 0,7%, хлеб - на 0,3%, овощи - на 0,2%.

В то же время подешевели яйца на 8,8%, молоко - на 4%, масло — на 2,9%, сыр и мягкий сыр (творог) — на 2,2%, сахар - на 1,5%, растительное масло - на 0,5%, рыба и продукты из рыбы - на 0,2%.

Алкогольные напитки, табачные изделия выросли в цене на 0,2% за счет подорожания алкогольных напитков на 0,7%. Цены на табачные изделия снизились на 0,3%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% обусловлено повышением стоимости сжиженного газа на 8,5%, тарифа по содержанию и ремонту жилья — на 0,5%.

В сфере здравоохранения повышение цен на 0,7% вызвано повышением стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 1,3%, амбулаторных услуг - на 0,1%.

Увеличение стоимости перевозок автодорожным и железнодорожным пассажирским транспортом (на 2,3% и 1,6% соответственно) и подорожание топлива и масел (на 1,0%) обусловило повышение цен по транспорту в целом на 1,6%.

На 0,1-1,2% выросли цены в сфере связи, образования, ресторанов и гостиниц.

Снизились цены в сфере отдыха и культуры и на предметы домашнего обихода, бытовую технику на 0,2% и 0,1% соответственно.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне 2011г. по Полтавской области составил 100,2%, с начала года - 105,6%, по Украине - 100,4% и 105,9% соответственно.