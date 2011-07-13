Минагропрод рассчитывает на экспорт 300 тыс. тонн муки в этом году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает на экспорт 300 тыс. тонн муки в текущем году.

Об этом сообщил сегодня, 13 июля, в беседе с журналистами начальник департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Сергей КВАША.

«Мы считаем, что около 300 тыс. тонн муки украинские экспортеры могли бы вывезти», - заявил С.КВАША, отметив, что в закупке украинской муки на сегодня заинтересован Бангладеш и некоторые другие азиатские страны.

При этом он отметил, что экспорт муки - более сложная операция, чем экспорт зерна, поскольку мука очень сложна в хранении. «Раньше этому сегменту не уделялось внимание, потому что муку сложно экспортировать, но это надо делать», - отметил С.КВАША. Он добавил, что экспорт муки может стать альтернативой экспорту зерна из Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом маркетинговом году (с июля 2010 по июнь 2011 гг. - УНИАН) зернотрейдеры экспортировали 11 млн. 950 тыс. тонн зерна.

Минагрополитики прогнозирует объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году на уровне 20-25 млн. тонн зерна.