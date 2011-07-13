Минагропрод утвердил цены на реализацию муки из интервенционного фонда

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило цены на реализацию муки, произведенной из пшеницы и ржи государственного интервенционного фонда. Соответствующий приказ N 262 от 24 июня 2011 г. опубликован на сайте парламента. Согласно документу, цена реализации муки пшеничной высшего сорта составляет 2801,36 грн. за тонну (с НДС), пшеничной первого сорта - 2614,60 грн./т, пшеничной второго сорта - 2241,09 грн./т, ржаной - 2114,04 грн./т.

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