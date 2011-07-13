Оптовый рынок «Столичный» начнет работу 15 июля

Оптовый рынок «Столичный» 15 июля начнет работу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба рынка.

Сообщается, что на 13 июля на торговлю зарегистрировались более 350 фермерских хозяйств и торговых компаний, кроме того, изъявили желание получить карту постоянного покупателя почти 8 тысяч оптовых покупателей Киева и Киевской области.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что первая часть первой очереди рынка - плодоовощная часть – начнет работать с 1 июля. Вторая часть первой очереди - мясной, рыбный и цветочный павильоны – начнет работать с сентября-октября. Вторая очередь будет построена к июлю-октябрю следующего года.

Общая площадь земли, отведенной под строительство рынка, составляет 160 га. Рынок расположен на Окружной дороге между Одесским и Житомирским направлением. На рынке будут расположены павильоны плодоовощной продукции круглогодичной торговли, павильоны мясной и рыбной продукции, и цветочной продукции. В каждом из павильонов смогут представлять свою продукцию не менее 40 операторов.