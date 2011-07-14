В агрофирме Донецкой области вследствие отравления погибли 24,5 тысячи индюков
10:28, 14 июля 2011Агро
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С 8 по 13 июля в с. Александровка Славянского района Донецкой области на территории агрофирмы «Свитанок» (филиал ГП «Шахта им. Засядько») погибли 24 тыс. 449 индюков.
Причина гибели - использование комбикормов для откармливания птицы, превышение предельно допустимой концентрации токсинов в которых в 3-3,2 раза, сообщает пресс-служба МЧС.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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