"Под видом смены руководства компании Nemiroff проводится жесткая атака на одного из акционеров"

После вынужденного «отпуска», который длился более месяца, один из крупнейших украинских производителей крепкого алкоголя - завод компании Nemiroff - возобновил работу. 4 июля началась рабочая неделя коллектива предприятия, насчитывающего более 2 тысяч рабочих. К этому времени производственные линии простаивали, что произошло в результате конфликта между акционерами компании, информация о котором появилась в СМИ еще в апреле этого года. Именно тогда было обнародовано заявление о смене генерального директора компании частью акционеров. Сейчас все возвращается на свои места: завод снова работает на полную мощность под руководством Аллы Глусь. Однако стратегия компании достаточно не определена, а у самих владельцев имеется много вопросов друг к другу.

О ситуации на предприятии в интервью УНИАН рассказал председатель Наблюдательного совета компании Nemiroff Александр Глусь.

- Господин Александр, в недавнем заявлении Якова Грибова от имени ряда акционеров отмечалось, что созданное ими большинство может принимать кадровые решения. Так ли это?

Конечно, это соответствует основам бизнеса, когда большинство выбирает и определяет стратегию управления компанией. Но когда оно собирается для создания и развития, а если это большинство собирается где-то в темном углу, чтобы бить одного, - это уже совсем другой случай. Украинская общественность на сегодня видит, насколько цинично и лукаво втечение полугода ведется дискредитация семьи Глусь, а также процесс по занижению стоимости самой компании Nemiroff. Такие действия большинства подлежат оценке на предмет соответствия международным стандартам деловой практики и отечественным законам. На сегодняшний день под видом смены руководства компании Nemiroff проводится очень жесткая атака на одного из акционеров. Это является ключевым.

- То есть, «принцип большинства» в ситуации с компанией Nemiroff работает не в ее пользу?

В нашем случае управленческие решения большинства нарушают соглашение между акционерами и действующее законодательство Украины. Предположим, что компания - коммунальная квартира, где есть общий коридор, кухня и т.д. Каждый владеет своей комнатой. Понятно, что большинство не может как-то вечером, когда, например, у одного из жителей коммуналки день рождения и он пошел его праздновать, перестроить помещение таким образом, чтобы у него уже не было доступа ни к коридору, ни на кухню ... Зато аргументировать: мы большинство, мы так решили. Именно так в свой день рождения из прессы я узнал, что уволены с должности Алла Гнус и я. Понимаю, что все это, видимо, очень креативно и тешит чьи-то амбиции, но есть определенные моральные принципы, а также основы отношений, ведения бизнеса.

- Как Вы планируете защищать свою долю миноритария?

Какие бы на сегодняшний день не были манипуляции как в прессе, так и в бизнес-кругах, мы имеем все права на защиту, прежде всего, компании. Законодательство Великобритании, Кипра и вцелом международное законодательство не позволяет реализовывать управленческие функции тем большинством, которое негативно действует относительно развития компании. Это является главным правилом всех международных корпоративных стандартов. Поэтому те шаги, которые мы сегодня видим, являются манипуляцией сознанием бизнес-кругов и власти в личных целях. Я уверен, что в ближайшее время все станет на свое место.

- Как после разблокировки работает предприятие?

Производство мы запустили 4 июля, сразу после того, как Алла Глусь была восстановлена в должности гендиректора судебным решением, когда она смогла попасть на рабочее место. На работу вышли все сотрудники, мы выплатили зарплаты, на полную мощность запустили технологические процессы. Кроме того, начались отчисления в госбюджет, только за неделю мы оплатили 20 млн. грн. акцизных налогов. Однако, возникает очень важный вопрос: почему предприятие простаивало более месяца, имея почти недельный запас водно-спиртовой смеси, которую можно было разливать и отправлять потребителям? Почему большинство акционеров останавливает линии, когда есть еще продукция для производства? Зато отправляет людей в отпуск и запугивает их «вагоном китайцев», которых привезут на их рабочие места, если они не будут подчиняться нелегитимном директору, в это же время обращаясь к нам с предложением «очень недорого» продать свою долю. Такое большинство не обращает внимания на законодательство Украины, реализует свои планы, которые блокируют развитие компании Nemiroff.

- Заявлялось, что предприятие выполнило решение суда от 29 июня и Алла Глусь восстановлена в должности. Что не устроило судебных исполнителей?

Действительно, 29 июня решением Немировского районного суда в очередной раз Алла Глусь была восстановлена в должности генерального директора ГП «Украинская водочная компания «Nemiroff». Однако ее не пропускали на рабочее место. 1 июля представитель части акционеров, понимая, что перед входом на предприятие находятся судебные исполнители и правоохранительные органы для принудительного исполнения решения суда, вышел к ним с приказом. Он был датирован 27 июня, а говорилось в нем ... о выполнении решения суда от 29 июня (на следующий день, согласно приказу, Аллу Глусь должны были снова уволить). Спрашивается: как можно на два дня раньше принятия судом решения выполнить его? Конечно, такой документ не мог устраивать судебных исполнителей.

- Отмечалось, что на начало июля Алла Глусь не была зарегистрирована в госреестре как руководитель предприятия. Действительно ли это так?

От 7 июля 2011 года в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей руководителем ГП «Украинская водочная компания «Nemiroff» значится Алла Глусь. Государственный регистратор обновил запись на основании принятых судебных решений. Поэтому на сегодняшний день единственным легитимным гендиректором предприятия является Алла Глусь. Это решено судами, в апелляционных инстанциях. Мы принципиально решали проблемную ситуацию только в правовом поле, исходя из норм законодательства Украины.

- Спасибо за беседу.

Беседовала Анна Ганина