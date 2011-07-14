В 2012 г. планируется урожай зерновых 51 млн. тонн - проект программы

В 2012 году правительство ожидает повышения урожая зерновых на 12,8% - до 51 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Производство плодов и ягод ожидается увеличить на 6,1% - до 1,75 млн. тонн.

За счет увеличения выращивания скота и птицы в живом весе на 5,9% - до 3,23 млн. тонн, ожидается рост производства продукции животноводства на 4%, в частности, увеличение производство молока на 1,8% - 11,5 млн. тонн, яиц на 1,2% - до 17,4 млрд штук.

В целом рост производства валовой продукции в сельском хозяйстве в 2012 году ожидается на уровне 5,7%.