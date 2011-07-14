В 2012г. в АПК по лизингу поставят более 1,7 тыс. ед. техники - проект госпрограммы

В 2012 году правительство планирует увеличить уставный фонд НАК «Украгролизинг» для закупки техники для агропромышленного комплекса с дальнейшей поставкой ее на условиях лизинга в объеме более 1,7 тыс. единиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте Государственной программы социального и экономического развития Украины на 2012 год, презентованном сегодня на заседании коллегии Министерства экономического развития и торговли.

Для этих целей, а также для финансовой поддержки предприятий-производителей сельхозтехники путем удешевления кредитов планируется использовать средства госбюджета в объеме 800 млн. грн.

В целом, согласно проекту программы социального и экономического развития, в 2012 году производство продукции машиностроения вырастет на 20%.