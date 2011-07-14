Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 МГ составил 12 млн. тонн

Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) составил 12,037 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Поставки на внешние рынки пшеницы за указанный период составили 4,093 млн. тонн, ячменя – 2,7 млн. тонн, ржи – 38 тыс. тонн. Также за указанный период было экспортировано 5,055 млн. тонн кукурузы и 149 тыс. тонн других зерновых.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.