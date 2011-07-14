Запасы зерна на 1 июля составили 4,3 млн. тонн - на 13% меньше прошлогоднего

В Украине на 1 июля 2011 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, имелось в наличии 4,3 млн. тонн зерна, что на 13% меньше против 1 июля 2010 г.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в том числе запасы пшеницы составляют 1,9 млн. тонн, ячменя - 1,1 млн. тонн, кукурузы - 0,9 млн. тонн, ржи - 0,1 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2,2 млн. тонн зерна (на 2% больше), в том числе 0,8 млн. тонн пшеницы, 0,8 млн. тонн ячменя, 0,6 млн. тонн кукурузы, 27,6 тыс. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 2,1 млн. тонн зерна (на 24% меньше), в том числе зернохранящие – 1,2 млн. тонн (на 24% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 0,8 млн. тонн, что на 24% меньше, чем на 1 июля 2010 г., из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,2 млн. тонн (на 36% меньше), в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 0,6 млн. тонн (на 19% меньше, чем в прошлом году).