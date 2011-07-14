Агрокомплекс "Зеленая долина" начал первичное размещение облигаций на 300 млн. грн.

ООО "Агрокомплекс "Зеленая долина", входящий в состав агропромышленной группы "Терра Фуд", начал первичное размещение на Украинской бирже трехлетних процентных облигаций серии А на общую сумму 300 млн. грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор агропромышленной группы "Терра Фуд" Антон ЯКОВЕНКО.

По его словам, дата окончания размещения - 30 декабря 2011 г., номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн., дата погашения - июль 2014 г., ставка купона - 15% годовых, период выплаты купона - 2 раза в год.

Партнерами компании по размещению являются ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал" и "Проминвестбанк".

По словам А.ЯКОВЕНКО, выпуск облигаций "Зеленая долина" является первым этапом в инвестиционной программе "Терра Фуд". Основная цель выпуска - расширение банка земли на 21 тыс. га для выращивания кормовых культур, зерновых, сахарной свеклы. Следующим шагом должно стать строительство элеватора мощностью 40 тыс. тонн единовременного хранения, а также увеличение молочного стада на 7 тыс. - до 10 тыс. голов. "Мы планируем, что стадо будет завозиться из Америки, со временем мы сможем воспроизводить здесь коров для расширения своего стада", - сказал он. Также часть привлеченных средств будет направлена на погашение в полном объеме краткосрочных банковских кредитов предприятия. Планируется, что после размещения облигаций до конца 2014 г. EBITDA составит 290 млн. грн., а чистая прибыль - 237 млн. грн. (в 2010 г. EBITDA составила 78,9 млн. грн.).

По словам советника генерального директора по СНГ компании "ВЭБ Капитал" Андрея КРАСНОПОЯСА, его компания провела финансовый анализ работы "Терра Фуд", по результатам которого, по его мнению, можно с уверенностью говорить, что компания могла выйти на рынок с гораздо большими объемами заимствований. "Мы оценивали компанию, ее планы, и поняли, что те облигации, которые выпускает компания, это примерно только половина того, что она может вполне нормально себе позволить на сегодня обслуживать", - отметил он. В то же время, он отметил, что "менеджмент компании прекрасно понимает, куда он идет и сколько денег ему надо".

Справка УНИАН. "Терра Фуд", созданная в 2006 г., является вертикально интегрированной агропромышленной группой с диверсифицированной структурой продаж. Является лидером на рынке спредов Украины и одним из основных производителей твердых сыров (9% внутреннего рынка). Ключевые бренды: "Тульчинка", "Біла лінія", Premialle, MilkLife, UkrainianGlory.

Агрокомплекс "Зеленая долина" является одним из крупнейших сельскохозяйственных производителей в Винницкой области, расположен на площади в 30 тыс. га.

Инвестиционная компания "ВЭБ Капитал" создана в декабре 2009 г. и является дочерней компанией российской государственной корпорации "Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).