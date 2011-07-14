Янукович подписал закон об удостоверении права собственности на землю

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры удостоверения права собственности на землю».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 16 июня.

Законом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, дополнить кодекс статьей 535.

В соответствии с этой статьей нарушения должностным лицом установленного законодательством срока выдачи государственного акта на право собственности на земельный участок - влечет за собой наложение штрафа от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные должностным лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также внесены изменения в Земельный кодекс Украины.

Этими изменениями предусмотрено, что в случае приобретения права собственности на земельный участок несколькими приобретателями или в случае отсутствия на соответствующем государственном акте места для проставления отметки о переходе права собственности на земельный участок приобретателю или отчуждателю земельного участка в течение 30 календарных дней со дня представления им в орган, осуществляющий выдачу указанного акта, документов, предусмотренных законодательством, выдается государственный акт на право собственности на земельный участок.

Предусмотрено, что в случае, если нотариус, который до вступления в силу данного закона удостоверил (выдал) указанный в части второй статьи 126 Земельного кодекса Украины документ, прекратил деятельность, но государственный акт на право собственности на земельный участок органом, осуществлявшим выдачу таких актов, не выдан, письменный запрос, предусмотренный абзацем первым этого пункта, в орган, который осуществляет государственную регистрацию земельных участков, исключение государственного акта на право частной собственности на землю, государственного акта на право собственности на землю или государственного акта на право собственности на земельный участок из государственного нотариального архива и проставления на нем отметки о переходе права собственности на земельный участок осуществляет государственный нотариус соответствующего государственного нотариального архива.

В случае отсутствия в делах нотариуса государственного акта на право частной собственности на землю, государственного акта на право собственности на землю или государственного акта на право собственности на земельный участок, который выдавался его отчуждателю, новому владельцу (приобретателю) земельного участка выдается государственный акт на право собственности на земельный участок в течение 30 календарных дней со дня представления им в орган, который осуществляет выдачу государственного акта на право собственности на земельный участок, всех предусмотренных законодательством документов.