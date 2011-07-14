Украинские мясомолочные предприятия не отвечают требованиям ТС – Россельхознадзор

Москва. Украинские мясомолочные предприятия не отвечают требованиям Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам в Москве сказал сегодня помощник руководителя Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО.

«Во многих случаях люди и предприятия не были готовы к тому, что будет производиться серьезная инспекция, они не знали требований Таможенного союза, а технологии и инфраструктура предприятий оставляли желать лучшего и не соответствовали требованиям, которые предъявляются», - сказал А.АЛЕКСЕЕНКО, комментируя результаты инспекции.

По его словам, «на самом деле ситуация достаточно проста» и с ней Россия сталкивается достаточно часто.

А.АЛЕКСЕЕНКО заверил, что совсем недавно была проведена инспекция бразильских предприятий, и были выявлены также очень серьезные недостатки, повлекшие приостановления поставок с трех штатов Бразилии. «Это десятки предприятий, и они тоже были недовольны», - сказал представитель Россельхознадзора. При этом он подчеркнул, что Бразилия провела аудит и сама исключила предприятия, которые не в состоянии поставлять качественную продукцию.

А.АЛЕКСЕЕНКО считает, что прежде всего должна усилить работу ветеринарная служба в Украине. «Она должна создать условия, чтобы предприятия могли выполнять требования, которые являются объективными», - сказал он.

Он отметил, что украинские коллеги жалуются на очень серьезное недофинансирование, а подразделения на местах «не всегда активно слушают сигналы из центра».

По его словам, требования Таможенного союза не ожесточаются, унифицируются и очень близки к российским.

А.АЛЕКСЕЕНКО отметил, что недостатки, которые имеют украинские предприятия, связаны с технологическими моментами. Например, было выявлено пересечение «грязных» и «чистых» зон, отсутствие дезинфекционных барьеров и так далее.

При этом он надеется, что украинская сторона быстро исправит недостатки, поскольку от этого страдают также и получатели продукции.

«Думаю, что совсем скоро, в течение ближайшего месяца, мы сможем восстановить поставки со многих украинских предприятий», - сказал он и добавил, что исправить недоставки можно в течение нескольких недель.

Он отметил, что импорт свинины из Китая также является фактором, который усугубляет ситуацию.

«Украина импортирует китайскую свинину, которую используют для производства мясной продукции. Здесь в чем большая проблема? Мы, например, импортируем из Китая только мясо кролика, остальное все закрыто», - сказал А.АЛЕКСЕЕНКО.

Он пояснил, что Международное эпидемиологическое бюро рекомендует не импортировать продукцию из стран, в которых происходят серьезные вспышки заболеваний в течение календарного года.

Он отметил, что Украина ввозит свинину, хотя в Китае в прошлом году было несколько вспышек ящура.

Как сообщал УНИАН, представители национальных ветеринарных органов государств –членов Таможенного союза приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий.