Мясомолочное дежавю: Россия "давит" Украину старыми методами

Мясомолочное дежавю – Россия следует опробованной методике давления на Украину. Мы упираемся вхождению в Таможенный союз, предлагая формат сотрудничества «3+1», никак не решаемся отдать ГТС, настаиваем на пересмотре газовых соглашений. Причем в аргументах зашли слишком далеко – пытаемся в суде доказать, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко превысила свои служебные полномочия во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Конечно, второй фигурант этого действа – премьер РФ Владимир Путин - возмущен таким поведением уже почти заарканенной страны. Раздражает соседку и проволочка с созданием всевозможных СП, которые вроде бы еще в 2010 были на мази. А тут еще заявления власти, что евроинтеграционный курс остается неизменным для Украины. Не помогают в плане воздействия на принятие нами «правильного» решения и обходные газопроводы, и прогнозные цены на «голубое топливо». Раз не понимаем «по-русски» всей выгоды от активизации исторической дружбы, о которой при каждом возможном случае говорят первые лица РФ, то нам стали объяснять это на «блокадном» языке. Последний яркий пример – результат инспекции специалистов Россельхознадзора и Таможенного союза мясомолочных предприятий Украины. Из 32 аудит прошли только 4, продукция 28 заводов «забракована».

Счастливчиками стали «Техмолпром», Хмельницкая маслосырбаза и «Птицефабрика Снятинская Нова», включено в Реестр предприятий третьих стран и ООО «ВМП». Остальным на «подумать» дали месяц.

*** Как заявил Россельхознадзор, решено ввести временные ограничения до предоставления в течение одного календарного месяца материалов об устранении отмеченных в ходе инспекции недостатков на поставку продукции шести украинским предприятиям - ООО «ПО «Молис», ООО «Компания «Зевс ЛТД», ДП «Мясокомбинат «Заря», ООО «Белоцерковский молочный комбинат», ПАО «Конотопмясо», ООО «Молочный Дом». Не прошли инспекцию и получили временное ограничение на ввоз продукции 22 предприятия: ООО «Спартак», Крыжопольский филиал ООО "ИНТЭР ФУД", ООО «Элитекс», ООО "Комплекс Агромарс", ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Прилуки-Агропереработка». ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат», ПАО «Жашковский маслозавод», ЧАО «Литинский молочный завод», ПАО «Ичнянський молочно-консервный комбинат», ПАО «Купянский молочно-консервный комбинат, ООО «Свиженька», «Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД». В настоящий момент не могут быть включены в реестр предприятий-поставщиков: ПАО «Вимм-Билль-Данн Украина», филиал ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" - "Харьковский молочный комбинат", ЧАО «АПК-ИНВЕСТ», ООО «Заготзбут», ПАО «Переяславский экспериментальный комбинат хлебопродуктов», ООО «Тавр Плюс», ЧАО «Дружба народов Нова», ООО "Литинский мясокомбинат", ООО «Заготсервис» и ООО «Эрмий».

Подобное мы уже проходили. В январе 2006 г. в пику непокорной оранжевой власти Россия ввела полный запрет на ввоз украинской мясной и молочной продукции. С приходом «регионалов», на которых Кремль возлагал большие надежды, в 2010 году Россельхознадзор разрешил поставку 11 нашим предприятиям. Потом был отменен запрет на ввоз мяса птицы, чуть позже - говяжьих консервов. Но время шло, а планы Москвы по расширению «угодий» тормозились. В итоге - с 8 июля РФ ввела на три года заградительную пошлину на импорт украинской карамели. Немногим ранее Таможенный союз повысил пошлины на украинский сахар, гречку, капусту, семенной картофель. Стоит добавить для пущей красочности, что комиссия ТС утвердила список товаров, которых касаются антидемпинговые и специальные защитные меры, действующие в любой из трех стран союза. В список попали стальные и нержавеющие трубы из Украины, а также полиамидная технической нить, столовые приборы, машиностроительные крепежи.

А сейчас Россия «взяла в осаду» украинские мясо и молоко. В начале июня, когда только приехали в Украину инспекторы Таможенного союза и РФ, в МинАП высказывали надежду, что в результате аудита количество наших предприятий, имеющих право доступа в страны ТС, будет только увеличено. Жаль, что вопреки здравому смыслу и рыночным принципам этого не случилось. Отечественные производители не охотно комментируют ситуацию, но общий фон просматривается – критической ее назвать нельзя. Рынок России не раз подводил, он всегда несет в себе риски, говорят переработчики.

Как отмечает руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа, запрет на ввоз отечественной животноводческой продукции в РФ более негативно скажется на «молочниках». По его словам, российский рынок важен, в первую очередь, для сыроваров, «а по другим видам продукции это не настолько критично». «Если говорить о мясе птицы, то толком и не успели развить поставки. Поэтому там будет ограниченное влияние, а в молочной промышленности - сложнее», - подчеркнул В.Лапа.

Что касается обоснованности введенного запрета, то, по словам эксперта, в список «неудачников» попали предприятия, которые являются лидерами рынка, используют самые современные технологии, применяемые, в том числе в Европе. В.Лапа не исключает, что на отдельных заводах могло быть найдено «что-то, что не отвечает требованиям Таможенного союза». «Говорить, что полностью обоснованно или необоснованно, я бы не взялся. На ряде предприятий могли быть выявлены недостатки, на других, возможно, есть несущественные технические детали, которые можно подправить и инициировать дополнительные проверки, чтобы возобновить поставки», - сказал В.Лапа.

При этом, по его мнению, полностью исключить влияние других факторов, которые привели к введению запрета, нельзя.

Конечно, при желании на предприятии, которое производит продукты питания, совсем не трудно найти нарушения. Заводы у нас, как кстати и в России, очень отличаются от европейских. ЕС, к примеру, наш обозначенный товар на свою территорию не пускает. Но тут хоть не с чем спорить. А РФ к чему разбушевалась? Причем в такой старый способ.

Чем закончится торговая война, станет ясно по итогам встречи Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Кстати, в пятницу, 15 июля, в Москве состоится первое рассмотрение предложений Украины по Таможенному союзу. В кулуарах поговаривают, что конкретное решение принято не будет. Оно примет четкие очертания недели через две-три. Может, поэтому нашим предприятиям дали месяц на «исправление»?

Нана Черная (УНИАН)