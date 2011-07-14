Янукович подписал изменения в закон о фермерских хозяйствах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам создания и деятельности фермерских хозяйств».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 июня.

Данным законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины.

Предусмотрено, что право на создание фермерского хозяйства имеет человек, у которого есть документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве, или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Также вносятся изменения в Закон “О фермерском хозяйстве”, в соответствии с которыми право на создание фермерского хозяйства имеет каждый дееспособный гражданин Украины, достигший 18-летнего возраста и выразивший желание создать фермерское хозяйство.

Предусмотрено, что для получения земельных участков для ведения фермерского хозяйства необходимо к заявлению добавить документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении.

Перечень документов, которые подтверждают опыт работы в сельском хозяйстве, утверждается Кабинетом министров Украины по предоставлению специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере аграрной политики.