Дело в отношении бывшего и.о. главы Госкомрезерва направлено в суд

11:56, 15 июля 2011
Агро
1

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Госкомрезерва Украины.

В частности, как сообщает отдел связей со средствами массовой информации ведомства, 14 июля 2011 года утверждено обвинительное заключение и направлено в апелляционный суд города Киева для определения подсудности уголовное дело, возбужденное по материалам международного аудита, по обвинению бывшего «исполняющего обязанности председателя Госкомрезерва Украины Н.» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

К обвиняемому применена мера пресечения - взятие под стражу.

Прокуратура отмечает, что досудебным следствием, проведенным Главным следственным управлениям Службы безопасности Украины, установлено, что указанное должностное лицо на протяжении февраля 2010 года в соучастии с другими служебными лицами заключило с одним из обществ с ограниченной ответственностью биржевые контракты на закупку сахара для Государственного материального резерва Украины и без проверки его наличия в ООО, и провело полную предоплату стоимости продукции.

Указанными действиями государству нанесены убытки на сумму более 243,6 млн. грн.

Перечисленными государственными средствами «Н.» и другие соучастники преступления распорядились по собственному усмотрению.

16 марта 2011 года хозяйственным судом города Киева при участии Генеральной прокуратуры Украины с целью защиты интересов государства рассмотрен иск Госкомрезерва к указанному обществу о невыполнении условий договора о поставке сахара стоимостью более 243,6 млн. грн и взыскании свыше 121,8 млн. грн. штрафных санкций.

Иск удовлетворен, договор разорван, в интересах государства взыскано более 162,7 млн. грн (поскольку после возбуждения уголовного дела частично сахар был поставлен) и свыше 121,8 млн. грн.. штрафных санкций.

Для обеспечения конфискации и возмещения убытков на имущество обвиняемого стоимостью около 5,2 млн. грн. наложен арест.

Как сообщалось раньше, в феврале текущего года бывший исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) Виталий НИКИТИН по решению Шевченковского районного суда города Киева был взят под стражу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter