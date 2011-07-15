Дело в отношении бывшего и.о. главы Госкомрезерва направлено в суд

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Госкомрезерва Украины.

В частности, как сообщает отдел связей со средствами массовой информации ведомства, 14 июля 2011 года утверждено обвинительное заключение и направлено в апелляционный суд города Киева для определения подсудности уголовное дело, возбужденное по материалам международного аудита, по обвинению бывшего «исполняющего обязанности председателя Госкомрезерва Украины Н.» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

К обвиняемому применена мера пресечения - взятие под стражу.

Прокуратура отмечает, что досудебным следствием, проведенным Главным следственным управлениям Службы безопасности Украины, установлено, что указанное должностное лицо на протяжении февраля 2010 года в соучастии с другими служебными лицами заключило с одним из обществ с ограниченной ответственностью биржевые контракты на закупку сахара для Государственного материального резерва Украины и без проверки его наличия в ООО, и провело полную предоплату стоимости продукции.

Указанными действиями государству нанесены убытки на сумму более 243,6 млн. грн.

Перечисленными государственными средствами «Н.» и другие соучастники преступления распорядились по собственному усмотрению.

16 марта 2011 года хозяйственным судом города Киева при участии Генеральной прокуратуры Украины с целью защиты интересов государства рассмотрен иск Госкомрезерва к указанному обществу о невыполнении условий договора о поставке сахара стоимостью более 243,6 млн. грн и взыскании свыше 121,8 млн. грн. штрафных санкций.

Иск удовлетворен, договор разорван, в интересах государства взыскано более 162,7 млн. грн (поскольку после возбуждения уголовного дела частично сахар был поставлен) и свыше 121,8 млн. грн.. штрафных санкций.

Для обеспечения конфискации и возмещения убытков на имущество обвиняемого стоимостью около 5,2 млн. грн. наложен арест.

Как сообщалось раньше, в феврале текущего года бывший исполняющий обязанности председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву (Госкомрезерв) Виталий НИКИТИН по решению Шевченковского районного суда города Киева был взят под стражу.