Завтра почти по всей Украине сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 июля будет переменная облачность. В западных областях грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 19-24 м/с; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 13-18°, днем 22-27°. На остальной территории без осадков, только местами в Крыму, а днем и в Житомирской области кратковременный дождь, гроза; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, в южной части местами 35-37°.

В Киевской области завтра сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 30-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В столице также будет сухо и жарко, температура ночью будет составлять около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

15 июля температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 23°.