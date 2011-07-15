"Агротон" разместил еврооблигации на 50 млн. долл.

Украинская аграрная группа "Агротон" успешно разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 50 млн. дол.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital, выступившей одним из лид-менеджеров и организаторов сделки.

Выпуск был оценен по номиналу с купоном 12,5% и погашениями раз в полгода. Долговые бумаги прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.

Кроме Dragon Capital, лид-менеджерами и организаторами сделки выступили UBS и ВТБ Капитал.

Как отметили в компании, дебютный выпуск еврооблигаций "Агротона" вызвал активный интерес со стороны международных инвесторов, специализирующихся на украинском аграрном секторе.

Привлеченные от выпуска средства будут использованы, в первую очередь, для рефинансирования существующего долга в банке, финансирование строительства новых мощностей для хранения зерна, приобретение сельскохозяйственной техники, а также расширение существующего земельного банка группы.

Справка УНИАН. Основанный в 1992 году «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.

55,38% компании принадлежат IFG directors limited, 18,46% – BNY (Nomineees) Limited.