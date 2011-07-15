Госветфитослужба: вирус птичьего гриппа у погибшей птицы в Донецкой обл. отсутствует

14:16, 15 июля 2011
Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины заявляет об отсутствии вируса птичьего гриппа в погибшей птице в Донецкой области. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба службы.

В сообщении говорится, что у индюков, которые погибли с 8 по 13 июля на территории агрофирмы "Свитанок" в Донецкой области, антител к вирусу гриппа не обнаружено. При этом в комбикорме отмечено превышение предельно допустимой концентрации токсинов в 3-3,2 раза. На сегодня исследования продолжаются и ситуация находится на постоянном контроле Госветфитослужбы.

Как сообщал УНИАН, с 8 по 13 июля в с. Александровка Славянского района Донецкой области на территории агрофирмы «Свитанок» (филиал ГП «Шахта им. Засядько») погибли 24 тыс. 449 индюков.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

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