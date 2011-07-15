Запрет Таможенного союза не повлияет на цены в Украине – эксперты

Введение запрета на экспорт животноводческой продукции в страны Таможенного союза (ТС) ряду украинских предприятий не окажет существенного влияния на цены на внутреннем рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала сегодня на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

По мнению Е.СВЯТКИВСКОЙ, в Украине могут незначительно измениться закупочные цены на мясо и молоко, но «на рынке розничном, скорее всего, изменений вообще никаких не будет. По мясу точно, а по молоку, скорее всего, тоже не должно быть принципиальных изменений, потому что переработчикам не хватает сырья».

По мнению эксперта, принципиальных оснований для снижения цен на говядину нет, потому что в летний период традиционно сокращается предложение крупного рогатого скота на убой. «По сути, цена будет оставаться высокой, такой, какой она есть сегодня, и возможна корреляция порядка 5% в сторону снижения до сентября. А в сентябре будет более прогнозированная цена, будет понятна ситуация с кормами, и будет понятна ситуация с экспортом, поскольку раду предприятий дали месяц, чтобы привести в соответствие к требованиям», - отметила Е.СВЯТКИВСЬКА.

По другим видам мяса Украина в меньшей степени зависима от экспорта в страны Таможенного союза, и в частности в Россию, поскольку объемы экспорта этой продукции незначительны. «По мясу птицы экспортным направлением были страны Азии, в меньшей мере Россия. Если говорить о свинине, которая также экспортируется в РФ, то на сегодня стабильный спрос на внутреннем рынке и достаточно высокие цены на эту продукцию, поэтому на данные рынки экспорт принципиально не влияет», - пояснила С.СВЯТКИВСКАЯ.

Что касается молока и молочных продуктов, то, по расчетам экспертов УКАБ, на этом рынке освобождается примерно 8 тыс. тонн молока, которые перерабатывались и экспортировались в виде продуктов, «что может немного повлиять на цены, хотя сырья недостаточно и, скорее всего, существенных изменений не должно быть».

Как сообщал УНИАН, государства – члены Таможенного союза временно запретили ввоз продуктов животного происхождения с ряда украинских сельхозпредприятий.