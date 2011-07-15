ООО «Чикен Киев» открыло первый ресторан сети «Крила»

ООО «Чикен Киев» (Киевская область) открыло первый ресторан сети «Крила» в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами директор ООО «Чикен Киев» Александр УЛАНОВИЧ.

Он сообщил, что площадь этого ресторана составляет 240 кв. м и он рассчитан на 69 посадочных мест.

Минимальный чек ресторана А.УЛАНОВИЧ не называет, отметив, что для этого необходимо, чтобы ресторан поработал некоторое время и можно было его рассчитать. Также компания не называет планируемый оборот.

Как сообщил А.УЛАНОВИЧ, владельцем 100% акций компании "ЧикенКиев" является владелец компании «Мироновский хлебопродукт» Юрий КОСЮК.