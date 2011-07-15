Аграрии намолотили 11,1 млн. тонн зерна – Минагропрод

В Украине на 15 июля текущего года ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 3,9 млн. га (34% от плана), намолочено 11,1 млн. тонн зерна при урожайности 28,5 ц/га (в 2010 г. - 24,3 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Пшеница (озимая и яровая) обмолочена на площади 2,2 млн. га (33% от прогноза), намолочено 6,8 млн. тонн зерна при урожайности 31,2 ц/га (в 2010 г. - 27 ц/га).

Ячмень (озимый и яровой) обмолочен на площади 1,5 млн. га (38% от прогноза), намолочено 3,8 млн. тонн зерна при урожайности 26,3 ц/га (в 2010 г. - 22,9 ц/га).

Горох обмолочен на площади 126,2 тыс. га (45% от прогноза), намолочено 180 тыс. тонн зерна, урожайность 14,3 ц/га (в 2010 г. - 16,7 ц/га).

Начата уборка ржи на площади 6,4 тыс. га (2% от прогноза), намолочено 14,1 тыс. тонн зерна при урожайности 21,9 ц/га (в 2010 г. - 18,5 ц/га).

Рапс (озимый и яровой) обмолочен на площади 425,6 тыс. га (48% от прогноза), намолочено 625,5 тыс. тонн зерна при урожайности 14,7 ц/га (в прошлом году - 15,4 ц/га).

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 5,8 млн. тонн больше, чем в прошлом году).